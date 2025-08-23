Метшин о «Новой волне»: Сделаем все, чтобы таких событий в Казани было больше

«Новая волна» – это очень важное событие в культурной жизни Казани, большой праздник музыки и песни для жителей и гостей города. Об этом заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин в кулуарах Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025».

«Для меня важно то, что говорят казанцы. А в первые дни – восторженные отзывы. Все, кто были здесь, кто смотрел по телевизору, едины во мнении, что это очень украсило нашу культурную жизнь. И мы сделаем все, чтобы таких событий в Казани было как можно больше», – сказал глава города.

По его словам, в столице Татарстана мечтали о «Новой волне» десять лет, и «вот она докатилась до берегов Казани».

«Мы очень постарались, чтобы фестиваль прошел на достойном уровне», – подчеркнул градоначальник.

Метшин отметил, что в Казани замечательный, доброжелательный, внимательный зритель.

«Важно то, что сюда приходят семьями, с детьми. Важно то, что у этих детей потом появляется желание петь. И наши звездочки в Казани обязательно зажгутся, и мы сделаем все, чтобы на небосклоне российской эстрады, в культурной жизни нашей большой страны они обязательно зазвучали», – заметил он.

По мнению мэра, такие масштабные мероприятие открывают «новую волну» в городе. «Какая она будет? Мы, безусловно, будем рады стать навсегда местом, где будет проходить "Новая волна", другие фестивали. Это очень важно, это задает новую планку», – заявил он.

Метшин добавил, что когда Казань проводила Универсиаду-2013, он думал: «Все, провели, наш олимпийский огонь погас, а на самом деле это было превью другим событиям».

Речь идет о Чемпионате мира по водным видам спорта, Чемпионате мира по футболу, WorldSkills, Играх будущего, Играх БРИКС.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.

Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ»