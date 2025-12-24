Метшин о «Новой волне»: 10 лет мы о ней мечтали и она прошла феерически

Мэр Казани Ильсур Метшин высоко оценил организацию и проведение международного конкурса молодых исполнителей, который в 2025 году впервые прошел в Казани с 21 по 26 августа. Своим мнением он поделился на пресс-конференции.

«Мы 10 лет мы мечтали, что бы Новая волна прошла в Казани. И в этом году это случилось и она прошла феерически. Рейтинги впечатляющие. Те же артисты, та же программа, но энергетика другая», – заявил мэр города.

Он подчеркнул, что все артисты отмечали гостеприимство людей и профессионализм работников гостиниц, кафе, такси и прочих отраслей.

«Про таксистов вообще отдельная история. Артисты рассказывали, что в какой город не приезжаешь – если спросить про проблемы в городе обычно говорят практически про все сферы. А в Казани неинтересно – все хвалят и любят город», – рассказал Метшин.