Метшин о настроении казанцев в БРИКС: «Меня спрашивали, почему нет недовольств»

Мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с журналистами рассказал о том, как город готовился к БРИКС. Совместно с главами районов, руководителями городских предприятий благоустройства и другими ведомственными структурами он обошел все маршруты саммита. Просьба у чиновников была одна – привести локации в надлежащее состояние, ведь «таких гостей мы ни разу не встречали».

«Казань, конечно, блестела и сияла. Я думал, что же все-таки вот в этом году для меня, как для мэра, было самое главное. Для меня был момент истины, когда завершилось мероприятие. Соответствующие специальные структуры меряют все, в том числе настроение людей: насколько им большое мероприятие испортило жизнь или настроение за эти три дня. Парадокс в хорошем смысле слова, меня об этом очень серьезные люди из соответствующих органов спрашивали: "Почему нет как во всех городах в мире недовольства жителей, что случилось?"», - поделился Метшин.

Он также рассказал историю о том, как давал интервью RT. Корреспонденты канала отметили, что опросили водителей такси и других казанцев о саммите БРИКС. Те, в свою очередь, высказали только положительные мнения.

Мэр также отметил, что основные изменения города начались с Универсиады 2013 года. До этого «бычки, фантики, бутылки летели мимо урн». Однако после международного мероприятия картина стала иной.

«И вот в этот день престали сорить. А вторым моментом истины для меня было окончание БРИКС, когда фидбэк был не только от гостей, не только от зоркого глаза мировых СМИ, которые приехали, но и от специально замеряющих настроение людей организаций, у которых на глаз температуры не бывает. Они сказали, что это какой-то феномен, поэтому спасибо жителям», - заключил градоначальник.