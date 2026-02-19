Метшин о мосте через озеро Кабан: «Классная идея, но показалась слишком смелой»

Мост через озеро Кабан «Сокровище нации» – интересная, но смелая концепция с точки зрения ее реализации. Так мэр Казани Ильсур Метшин во время презентации третьей очереди набережной озера прокомментировал проект архитектора Элины Сафаровой.

«Идея действительно классная, хотя некоторым она показалась слишком смелой. В центре планируется музей современного Татарстана, связанный с первым Президентом Минтимером Шаймиевым. Мы уже начали обсуждения, были предложения от компании „ТАИФ“. Надеюсь, к этому проект созреет, но на данный момент его реализация – серьезная задача с точки зрения как проработки, так и стоимости. Это уважаемые бизнесмены, которые много сделали для республики», – отметил Метшин.

Мэр также подчеркнул эстетическую ценность проекта, назвав его очень красивым. «Это не просто мост, а своего рода жемчужина озера Кабан», – сказал глава города.

Концепцию моста «Сокровище нации» презентовали на форуме «Казаныш» в 2023 году. Проект показали в зеркальном кубе.