Метшин о ковид-ограничениях: Руководители организаций несут персональную ответственность

Остановить новую волну распространения коронавируса поможет вакцинация и неукоснительное соблюдение всех ограничений, предписанных Роспотребнадзором. За соблюдение данных мер руководители организаций несут персональную ответственность. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что, по данным Роспотребнадзора, число заражений за прошедшую неделю выросло на 37%.

«Эта цифра должна отрезвить все „горячие головы“. К сожалению, есть достаточное количество казанцев, которые перестали воспринимать ситуацию с эпидемией коронавируса как тревожную и живут, подвергая опасности себя и близких», — отметил Метшин.

Он добавил, что потеря бдительности частью населения неизбежно привела к скачку заболеваемости. Для того, чтобы остановить новую ковид-волну, нужно адаптироваться к соблюдению необходимых ограничений.

«Это нужно делать в транспорте, на учебе, на работе, в предприятиях общепита и торговли — повсеместно. Руководители этих заведений должны нести персональную ответственность за ситуацию на своих объектах», — заключил Ильсур Метшин.

Он добавил, что рост показателя вакцинации за прошедшую неделю говорит о здравомыслии большинства горожан. Это дает надежду на достижение коллективного иммунитета уже в ближайшие месяцы, резюмировал мэр Казани.

