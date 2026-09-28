Метшин о Годе Шаймиева: Я думаю, это всенародное удовлетворение

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Год Минтимера Шаймиева – это народное удовлетворение и желание отдать дань человеку, стоявшему у истоков суверенитета Татарстана. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин после ежегодного Послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ.

«Спасибо Рустаму Нургалиевичу Минниханову за такое решение. Я думаю, это всенародное удовлетворение и желание отдать дать нашему учителю», – заявил Метшин.

Он добавил, что для него, как для мэра Казани, было важно услышать про программы по обновлению парка общественного транспорта и ремонту коммунальных сетей.