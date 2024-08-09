Метшин о форуме «Территория смыслов»: Приехал схантить молодежь

Фото: предоставлено пресс-службой форума «Территория смыслов»

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что приехал на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов», чтобы схантить передовую молодежь. Об этом он сказал, отвечая на вопросы «Татар-информа».

«Мне очень приятно, что пригласили выступить перед передовой молодежью. Она тут со всей страны. У меня прикладная задача. У нас есть большое желание, чтобы в Казань, в Татарстан приезжали самые лучшие, самые передовые, самые амбициозные молодые люди. Чтобы оставались у нас работать, жить, учиться. Поэтому, выражаясь молодежным сленгом, приехал схантить молодых людей, пригласить [к нам]. Я думаю, что нам это удалось», – сказал градоначальник.

Метшин уверен, что сейчас кадры решают все, а его задача на посту мэра подыскивать лучшие кадры. В этом смысле форум «Территория смыслов» – подходящая площадка, на которой собираются лучшие молодые кадры со всей страны, считает он.

Мэр Казани отметил, что был приятно удивлен высоким уровнем вопросов, которые ему задавали во время дискуссии.

«Есть у нас те, кто за нами идет следом и кому мы будем передавать дело, которым мы занимаемся. Мы, конечно, считаем, что себя выкидывать на свалку истории еще рано, но очень порадовала молодежь со всей страны, причем и дальние регионы, и сельские поселения. Прекрасная молодежь, я получил огромное удовольствие от общения с ними», – сказал Метшин.

Мэр Казани Ильсур Метшин выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Он провел сессию-дискуссию на тему «Неравнодушные горожане и мегаполис: опыт Казани».

Фото: предоставлено пресс-службой форума «Территория смыслов»

Юбилейный десятый Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» проходит с 1 по 30 августа на территории Мастерской управления «Сенеж». Это ключевое мероприятие платформы Росмолодежь. Событие из года в год собирает молодых управленцев, представителей органов государственной власти, некоммерческих организаций и бизнеса.

Ключевой задачей «Территории смыслов» в этом году станет выработка решений от молодежи для государства по направлениям: государственное и муниципальное управление, социальная и молодежная политика, инвестиции и международное взаимодействие. Участие в форуме должны принять более 2 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России, а также представители иностранных государств. Впервые участниками форума стали молодые семьи с детьми.