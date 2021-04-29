Метшин о фильме «Девятаев»: «Мы буквально прилипли к экрану»

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил предпремьерный показ фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев» и остался под впечатлением от картины. Об этом глава города рассказал в прямом эфире в Instagram.

«Великолепный фильм. Я просто рекомендую — обязательно в майские праздники найдите возможность сходить, возьмите семьи. Вы получите огромное удовольствие. Мы буквально прилипли к экрану и креслу, хотя знали что побег случится», — сказал Метшин.

Мэр посетил кинотеатр в ТЦ Kazan Mall 27 апреля, где картину представляли режиссер Тимур Бекмамбетов, сын героя Александр Девятаев и актер, исполнивший главную роль, Павел Прилучный.

«В преддверии 9 Мая — это замечательное событие», — отметил мэр.

Фильм посвящен подвигу героя СССР, летчику-истребителю Михаилу Девятаеву, который долгое время жил с семьей в Казани. Девятаев совершил побег из концлагеря на острове Узедом, украв немецкий бомбардировщик с группой заключенных.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани появилась аллея в память Девятаева.