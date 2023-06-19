Метшин о Дне памяти и скорби: «Сегодня это воспринимается как открытая рана»

В Казани 22 июня вспомнят о начале Великой Отечественной войны — в городе состоятся мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Об этом сообщил на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Сегодня это вновь воспринимается как открытая рана. Наша страна по-прежнему воюет с нацистами, и очень важно не забывать героизм и страдания нашего народа, а также его долгий путь к победе от 1941 до 1945 года», — поделился глава города своим пониманием связи исторической памяти и актуальной политической повестки.

В этот день в Казани пройдут ночные траурные шествия. 22 июня в 2.00 перед входом в парк Горького состоится международная акция «Свеча памяти». В ней примут участие свыше 200 участников. С зажженными лампадными свечами они пройдут от Вечного огня до парка Победы через пешеходную часть моста Миллениум.

Траурное шествие от стелы «Казань — город трудовой доблести» до мемориала памяти в парке имени Урицкого также состоится в ночь с 21 на 22 июня.

Длина маршрута составит 1418 метров — именно столько длилась война против немецко-фашистских захватчиков. Участники возложат цветы и почтут память погибших минутой молчания, а также совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» зажгут виртуальные свечи в память о героях.

Кадры, снятые на мероприятии, станут частью большого онлайн-силуэта, который будет транслироваться на Мамаевом кургане.

Представители Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии» в рамках международной акции «Огненные картины войны» 21 июня выложат в парке Победы из свечей изображение танка Т-34.

На следующий день, 22 июня, в подростковом клубе «Джалиль» (ул. Хайруллина, д. 5) в 10.00 начнется мероприятие «Наши герои»: воспитанники презентуют истории об участниках специальной военной операции на Украине и членах их семей.

В 4.00 в парке Победы у мемориала памяти Героям Великой Отечественной войны будет организовано возложению цветов с участием молодежи и общественных организаций Казани.