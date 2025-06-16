Метшин о Центре футбола Казани: «Здесь играли Месси, Мбаппе и Роналду»

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Мэр города Казани Ильсур Метшин прокомментировал открытие Центра развития футбола на базе «Рубина». Он отметил, что дети, которые будут тут обучаться, поиграют на полях, где в свое время побывали Лионель Месси и Криштиану Роналду во время чемпионата мира 2018 года, матчи которого проходили и в Казани.

Также градоначальник поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и президента «Рубина» Марата Сафиуллина за помощь в развитии футбола.

«Мы все – болельщики нашего любимого «Рубина» – радуемся и благодарим руководство страны, правительство Российской Федерации, Раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова за всемерную поддержку футбола. Центр развития футбола Казани имени Николая Ивановича Сентябрева продолжит славные традиции. И наш «Рубин» будет и дальше радовать нас своими победами.

Дорогие наши дети, вы счастливые юные футболисты. Вы играете на тех полях, на которых «Рубин» получал чемпионское звание, Суперкубок, Кубок России. Ну и на чемпионате мира мы видели, вы тогда были еще совсем маленькими, и чемпионов мира, сборную Франции, Мбаппе, Аргентину во главе с Месси, сборную Португалии на Кубке Конфедераций вместе с капитаном Роналду, Левандовского со сборной Польши и другие прославленные команды.

Надеемся, вот в этих стенах новые наши футболисты вырастут и будут защищать честь нашего прославленного любимого «Рубина» и сборной России», – цитирует Ильсура Метшина корреспондент «ТИ-Спорта».

Напомним, строительство Центра развития футбола организовано по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Объект расположен на пересечении улиц Копылова, Тэцевской и Дементьева. В сентябре прошлого года общая стоимость работ оценивалась в 3 млрд 562,9 млн рублей.