Метшин о будущем Казани: «Идеальный город в управлении — это двухмиллионный город»

Мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с журналистами подвел итоги уходящего года. Какие события стали для градоначальника наиболее значимыми, о чем он мечтает и какие цели ставит на ближайшую пятилетку – в материале «Татар-информа».





Ильсур Метшин: «Мы, безусловно, отсчет начинаем для себя после тысячелетия Казани. Это Универсиада 2013 года — мировое событие, различные чемпионаты. Но по количеству и значимости 2024 год превзошел все»

Фото: kzn.ru

«Во многом этот год был рекордным и эпохальным»

Для Казани уходящий год по многим параметрам был «рекордным и эпохальным». В городе прошло много международных мероприятий, к которым готовились всем миром.

«Мы, безусловно, отсчет (значимых для города событий, – прим. Т-и) начинаем для себя после тысячелетия Казани. Это Универсиада 2013 года — мировое событие, различные чемпионаты. Но по количеству и значимости 2024 год превзошел все. Начали мы с „Игр будущего», которые, я уверен, станут новой, золотой страницей в мировом спорте. Миллиардная аудитория подчеркнула, что этот проект лег на благодатную почву, и я очень рад, что Казань наряду с Афинами встала в этот ряд городов — основателей нового мирового спортивного движения», — сказал Ильсур Метшин.

Среди ключевых событий он также выделил Спортивные игры БРИКС и создание Ассоциации мэров городов БРИКС+.

«Ну и, конечно, венцом всему явился саммит БРИКС, на который приехали 24 главы государства и шесть руководителей международных организаций, включая Генерального секретаря ООН», — отметил мэр.

К саммиту БРИКС и другим предваряющим его мероприятиям город готовился особенно скрупулезно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Меня спрашивали, почему нет недовольств»

К саммиту БРИКС и другим предваряющим его мероприятиям город готовился особенно скрупулезно. Вместе с главами районов, руководителями городских предприятий благоустройства и другими ведомственными структурами Ильсур Метшин лично обошел все маршруты предстоящего мероприятия. Просьба к чиновникам была одна – привести локации в отличное состояние, ведь «таких гостей мы ни разу не встречали».

«Казань, конечно, блестела и сияла. Я думал, что же все-таки вот в этом году для меня, как для мэра, было самое главное. Для меня был момент истины, когда завершилось мероприятие. Соответствующие специальные структуры измеряют все, в том числе настроение людей: насколько им большое мероприятие «испортило жизнь» или настроение за эти три дня», – сообщил мэр.

И парадокс был в том, что негатива не было. «Меня потом очень серьезные люди из соответствующих органов спрашивали: «Почему нет, как во всех городах в мире, недовольства жителей, как так получилось?» – поделился Метшин.

Он также рассказал историю о том, как давал интервью международному телеканалу RT. Его сотрудники по пути на встречу с мэром, опросили водителей такси и других казанцев о саммите БРИКС. Те, в свою очередь, высказали только положительные мнения.

«Казань, конечно, блестела и сияла. Я думал, что же все-таки вот в этом году для меня, как для мэра, было самое главное» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Метшин также вспомнил, что основные изменения города начались с Универсиады 2013 года. До этого «бычки, фантики, бутылки летели мимо урн». Однако после международного мероприятия картина стала иной.

«А вторым моментом истины для меня было окончание БРИКС, когда фидбэк был не только от гостей, не только от зоркого глаза мировых СМИ, которые приехали, но и от специально замеряющих настроение людей организаций, у которых «на глаз температуры не бывает». Они сказали, что это (отсутствие негативной реакции, – прим. Т-и) какой-то феномен, поэтому спасибо жителям Казани», – поблагодарил горожан мэр.

«Что мы услышали на прямой линии Президента России – будем по полной использовать инфраструктуру Казани. Пусть нам ставят задачи, мы с удовольствием их организуем и выполним достойно» Фото: kzn.ru

Никакие вчерашние заслуги не могут тебя оправдать

Однако успешное проведение саммита БРИКС в Казани – это не повод останавливать темпы развития и почивать на лаврах, заявил Ильсур Метшин, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Когда провели Олимпиаду, я думал, что это такая золотая чемпионская медаль. Первый выпавший снег меня быстро с этих качелей на землю не только опустил, но еще и с горки. И я понял, что никакие вчерашние заслуги не могут тебя оправдать», – заявил градоначальник.

По его словам, город перевернул очередную золотую страницу, но нужно начинать новый год и новый этап развития Казани. «Нет вечного двигателя, к счастью. Поэтому эти качели быстро останавливаются, и надо идти дальше», – добавил Метшин.

Между тем Казань готова к проведению новых крупных мероприятий, которые позволят не только использовать уже созданную инфраструктуру, но и создадут новые точки для ее развития.

«Что мы услышали на прямой линии Президента России – будем по полной использовать инфраструктуру Казани. Пусть нам ставят задачи, мы с удовольствием их организуем и выполним достойно», – заявил градоначальник.

Не обошел стороной мэр и вопрос о недавней атаке Казани украинскими беспилотниками. Самый большой урон, по словам Метшина, был нанесен ЖК «Лазурные небеса» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«До конца недели мы привезем лучшую практику по эвакуации»

Не обошел стороной мэр и вопрос о недавней атаке Казани украинскими беспилотниками. Сумма ущерба пока неизвестна, ведомственные структуры проводят оценку и только после этого смогут назвать точные цифры. Самый большой урон, по словам Метшина, был нанесен ЖК «Лазурные небеса».

В будущем 2025 году в столице Татарстана уделят большое внимание обучению жителей города правилам безопасности и быстрой эвакуации при возникновении нештатных ситуаций. Казанцы должны четко знать, куда направляться в случае возникновения опасности: в подвал, паркинг, на станцию метро или другие места.

«Ленивый меня только не пинал, когда в 2007 году я распорядился все дома с парковками строить. Минтимер Шарипович (Шаймиев, первый Президент Татарстана, – прим. Т-и) мне сказал, что я могильщик стройки и убью всю стройку в Казани. Но представьте себе – более 1 млн квадратных метров в год строим. За 17 лет 15 млн квадратных метров, и если бы они все были без паркингов… Сейчас даже мысли нет строить без парковки. И все это может и должно служить как убежище», – подчеркнул Метшин.

Он также рассказал журналистам, что до конца недели в Казань привезут «самую лучшую в стране» практику по эвакуации населения в городе. Мэр отметил, что это научиться грамотным действиям – одна из задач будущего года, но это возможно только с поддержкой жителей.

«Идеальный город в управлении — это двухмиллионный город. Я считаю, в следующие 5 лет должен рассматриваться вопрос развития Казанской агломерации, объединения муниципалитетов» Фото: kzn.ru

«Идеальный город в управлении — это двухмиллионный город»

В ближайшие пять лет приоритетом развития Казани станет агломерационный подход и участвовать в этом процессе будут также близрасположенные муниципалитеты. За счет этого население столицы Татарстана вырастет до 2 млн человек, сказал Метшин «Татар-информу».

«Идеальный город в управлении — это двухмиллионный город. Я считаю, в следующие 5 лет должен рассматриваться вопрос развития Казанской агломерации, объединения муниципалитетов. И тогда это будет совершенно другой город», — заявил мэр.

Одна из ключевых проблем, которую благодаря этому удастся решить, – это маятниковая миграция. Сейчас жители населенных пунктов вблизи Казани работают, проводят досуг в городе, но фактически живут не в столице Татарстана.

«Тот же Зеленодольск – десятки тысяч людей ездят туда-обратно. Но мы о них сейчас не думаем, как о своих, и то же самое с другими районами агломерации», – заключил мэр.

В фокусе внимания будет вопрос с жильем. В 2024 году в столице Татарстана сдали 1,4 млн квадратных метров в новых домах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Коммунальные сети, транспорт и бойцы СВО – в приоритете на 2025-й

Ильсур Метшин обозначил и главные направления развития Казани на 2025 год. В их числе – транспортная инфраструктура. Без малого двадцать лет назад в городе было зарегистрировано 137 тыс. машин. Сейчас этот показатель вырос до 470 тыс. Важно также решить вопросы с организацией работы общественного транспорта, так как в час пик пассажиропоток достигает уже 700 тыс. человек в день.

«[Президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] объявил программу реконструкции коммунальных сетей. Я часто делюсь, что мы стучимся во все двери, докладываем о проблемах. Запас прочности советских коммунальных сетей кончился. Раис Татарстана накануне объявил, что в Татарстане эта программа (на 10 млрд рублей, – прим. Т-и) уже стартует. Важнейшие две программы, которые Казань должна будет делать», – обозначил мэр.

В фокусе внимания будет вопрос с жильем. В 2024 году в столице Татарстана сдали 1,4 млн квадратных метров в новых домах. Однако ключевая ставка Центробанка в 21% тормозит развитие рынка недвижимости. «Важно не потерять строительный комплекс и возможность людей покупать жилье», – сказал Метшин.

В остальном же город будет развиваться, как и прежде: строительство новых школ, детских садов, инфраструктурных объектов, а также проведение праздников. Продолжат в городе поддержку семей участников СВО.