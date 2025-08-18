Метшин о будущем городов: Цифровизация важна, но решает любовь и вовлеченность жителей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин на Международном форуме «РЕБУС 2025» подчеркнул, что, в отличие от финансовых рынков, промышленности или транспорта, развитие городов невозможно предсказать с абсолютной точностью. Он отметил, что цифровизация меняет жизнь муниципалитетов, но без вовлеченности жителей и «души» города будущего быть не может.

«Цифровизация сильно меняет города и качество жизни, но без любви, души и без вовлеченности жителей будущего и настоящего города быть не может. Каким оно будет – спрогнозировать не может никто. Мы знаем только о том, что очень скоро в городах будет жить 75-80% населения, что печально», – сказал градоначальник.

Он отметил, что основная цель власти – создавать комфортные условия для людей, обеспечивать диалог с жителями и работать для того, чтобы каждый город был живым, современным и привлекательным для жизни.

В столице Татарстана 18 и 19 августа пройдет III Международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура». На эти два дня МВЦ «Казань Экспо» превратится в ключевую площадку для обмена профессиональным опытом в сфере управления территориями и цифровизации строительства и местом для деловых дискуссий, сообщают организаторы события.

Участниками форума станут представители стран БРИКС+, ШОС и АСЕАН, делегаты 65 регионов России. С докладами и лекциями выступят 2,5 тыс. спикеров. С учетом онлайн-формата общее количество участвующих в мероприятии превысит 7 тыс. человек.

На протяжении двух дней на площадке форума пройдут практические мероприятия, посвященные факторам успешности и предикторам проблем умного города с разбором международных кейсов, инновациям в строительных технологиях, их роли в развитии современной городской полицентричности. В ходе дискуссий будут обсуждаться перезагрузка девелопмента, кадровый фундамент цифровой революции и подготовка профессионалов для архитектуры и строительства нового поколения.

В рамках событий организуют Международный камп АрхиTECH 2025 «Город как код: программируемая урбанистика» – крупнейшее в России международное мероприятие в формате проектно-образовательного интенсива. Участие в кампе в офлайн-формате примут 100 молодых специалистов.