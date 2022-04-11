Метшин о борьбе с подтоплениями в Казани: «Сложные участки держать под особым контролем»

Ситуацию с возможными подтоплениями на территории татарстанской столицы необходимо держать под особым контролем, с учетом пришедшего в республику весеннего тепла. Главы районов города должны фиксировать соответствующие обращения жителей, чтобы оперативно реагировать на ситуацию, заявил на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин.

«Все сложные участки прошу держать на особом контроле. Была проведена большая предварительная работа, но объемы снега таковы, что подтопления неизбежны. Поэтому просьба реагировать на это моментально, мониторить обращения жителей», - обратился Метшин к присутствующим на совещании главам районов столицы.

Он добавил, что помимо традиционных проблемных участков, горожане также обращались с вопросами по поводу больших луж перед подъездами. Градоначальник напомнил, что двор – это зона ответственности управляющих компаний. Поэтому жителям нужно быть более требовательными и активно решать данные вопросы на собрании жильцов.

«Тем не менее, прошу глав районов обратить на это внимание. Проехать по местам и собрать те недочеты, которые на сегодняшний день есть. Пусть наши управляющие компании не отсиживаются и решают эти проблемы», - подчеркнул Ильсур Метшин.

Руководители районных администраций Казани, в свою очередь, отчитались о проводимой антипаводковой работе. Они напомнили, что прошедшая зима отметилась значительными снегопадами и резкими перепадами температур – это способствовало накоплению снежных масс и обледенения на улицах.

С приходом тепла остатки снега начали интенсивно таять, поэтому в каждом из районов татарстанской столицы сейчас предпринимаются проактивные меры по предотвращению подтоплений.

Так, в Вахитовском и Приволжском районах завершены работы по открытию 82 оголовок труб в посёлках и по очистке от снега и льда более 3 тыс. ливнеприемников. В Советском районе было очищено три километра водоочистных канав, а с потенциально опасных участков вывезено 24 тыс. тонн снега. В Кировском и Московском районах очистили 750 метров водоотводных канав по улицам Низовая, Поперечно-Базарная, Кольцова, Приволжская, Залесная, Ломоносова. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах очищено 400 метров дренажных канав и 623 ливнеприемника.