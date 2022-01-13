Метшин о Большом Казанском кольце: «Сейчас важно соединить Тихорецкую и Магистральную»

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня оценил ход строительства Большого Казанского кольца. Глава города отметил, что сейчас важно соединить улицы Тихорецкую и Магистральную, что «позволит доезжать от проспекта Победы до речного порта и центра за несколько минут», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Большое казанское кольцо – это наш самый важный и большой проект, о котором мечтали наши предшественники, и мы планомерно над ним работаем. В преддверии 100-летия ТАССР мы открыли магистраль. Улучшение транспортной ситуации почувствовали жители Горок и поселка Борисково», – сказал градоначальник.

В настоящее время при строительстве Большого Казанского кольца проводятся подготовительные работы на участке улицы Меховщиков от Магистральной до Девятаева. Протяженность дороги с четырьмя полосами движения составит 1,7 километра. Участок планируется сдать в октябре 2023 года.

«Прошлый год показал, что на 15 тыс. единиц личного автотранспорта стало больше. В Казани сейчас насчитывается 460 тыс. автомашин, поэтому вопрос расширения дорожной сети стоит остро», – подчеркнул Метшин.

По его словам, работы включают не только строительство четырехполосной дороги, но и обновление инженерной сети. В частности, на участке потребуется переустройство и строительство инженерных сетей общей протяженностью более 28 километров.

«К примеру, мы находимся на участке, где сети ливневой канализации были построены в 1935 году. Десятки километров сетей – с учетом нынешних материалов и качества работ – закладываются на столетия вперед. Мы надеемся, что получим новое развитие старых промышленных зон. Это позволит провести их реновацию, и здесь появится красивое жилье с благоустроенными парковыми зонами. Все это – завтрашний день Казани», – заявил глава города.

Представитель подрядной организации ООО «Волгадорстрой» Айрат Миннуллин добавил, что «трубы сразу заложили очень большие с учетом развития речного порта и улицы Меховщиков». «Работа идет полным ходом, с опережением графика», – заметил он.

Большое Казанское кольцо строится с 2010 года. Перед Универсиадой 2013 года был реконструирован участок по проспектам Ямашева и Победы, построены развязки на пересечении улиц Декабристов и Ленской, улицы Амирхана и проспекта Ямашева, а также проспекта Победы и улицы Зорге. А в 2020 году открыли Магистраль 100-летия ТАССР.