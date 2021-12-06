Метшин о благоустройстве Казани: Мы начинали с «атомов» городского пространства

Казань прошла длинный путь в направлении современного благоустройства общественных пространств. Успех в этом деле во многом стал возможен благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. Такое мнение на деловом понедельнике высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы робко начинали [программу благоустройства] вместе с нашим и молодыми студентами, архитекторами, профессурой. И тогда это были даже не молекулы, а атомы территорий города», — отметил Метшин.

Он добавил, что желание городских властей и самих горожан менять Казань к лучшему в плане благоустройства позволят реализовывать все более масштабные проекты. Ключевую роль здесь сыграла воля республиканских властей, помогающих с необходимым финансированием.

«Спасибо Президенту республики, благодаря его поддержке у нас созданы 24 объекта [современного благоустройства], вливания на 5 млрд рублей и почти 500 га благоустроенной территории. Это большое благо для жителей, оно меняет не только экологию, но и психологию, ментальность людей», — заключил Ильсур Метшин.