Метшин о 5 млн туристов в Казани к 2030 году: Мы постараемся соблюсти баланс

По планам властей, к 2030 году планируется увеличить туристический поток в Казани до 5 млн человек в год. Здесь важно будет соблюсти баланс между созданием новых рабочих мест для местных жителей и инфраструктуры, но и создать в городе достаточно мест и активностей, чтобы путешественники не мешали друг другу. Об этом на встрече со СМИ сообщил мэр столицы республики Ильсур Метшин.

«Мы сделали предметом обсуждения туристическую программу Казани. В этом году город собрал рекордное число туристов: уже сейчас их количество больше, чем даже в допандемийный год. Пять млн — это реальные цифры. Большой нагрузки на инфраструктуру не будет. Мы планируем достичь этого результата к 2030 году. Но мы постараемся найти золотую середину, когда сфера позволяет создать новые рабочие места, но и не возникает конфликта с жителями по поводу большого числа туристов», — заявил градоначальник.

Он добавил, что сейчас в туристической сфере в Казани основная проблема — это малая длительность пребывания (в среднем два-три дня). В городе предстоит создать необходимую инфраструктуру не только для событийных поездок, но и для длительного пребывания.