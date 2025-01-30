Метшин: Не может быть сильной России со слабыми муниципалитетами

Ильсур Метшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не может быть сильной России со слабыми муниципалитетами. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин в рамках пленарной сессии второго дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России».

«И выступая перед Владимиром Владимировичем [Путиным], и под камерой, и без камеры я говорил: Владимир Владимирович, наша главная проблема – это отсутствие стабильности у муниципалитетов. Мы зависим от настроения, масштабности губернатора. Это нормально. Но мне повезло, я работал с Минтимером Шариповичем Шаймиевым, сейчас мне везет тоже, что у нас такие масштабные люди, глобальные, которые любят муниципалитеты и доверяют», – заметил глава столицы РТ.

«Сотни примеров, когда губернатор вперед мэра бежит, а вот наши никаких полномочий у нас не отнимают, всегда доверяют», – добавил он.

Метшин также выразил уверенность, что необходимо менять законодательную базу работы муниципальных образований.

«[Анатолий] Чубайс уехал, но дело его живет. И мне, коллеги, вообще ни разу не смешно. В начале 1990-х в Белом доме два этажа занимали эксперты Международного валютного фонда. Читай – американские спецслужбы, которые написали нам законы, по которым мы живем до сих пор», – поделился своим пониманием предыстории нынешнего положения вещей мэр Казани.

«Давайте уже поменяем эти законы. Ирина Михайловна (Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ – прим. Т-и), я вас прошу как лидера. Бывших мэров не бывает. Это очень серьезный вопрос, коллеги. И законами в том числе, не только по ЖКХ, но и по бюджетам, чтобы побираться не ходили», – подчеркнул Метшин.

По словам Метшина, дело в том, что у администраций в нынешней ситуации нет мотивации развивать бизнес в городах, поскольку их налоговые базы «подрезают».

II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента РФ. Он организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».