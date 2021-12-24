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Спорт
24 декабря 2021  21:10
Cергей Гаврилов

Ильсур Метшин назвал наставника «Рубина» Леонида Слуцкого красавцем

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Мэр Казани Ильсур Метшин, бывший президент футбольного «Рубина», Ильсур Метшин высоко оценивает профессиональные качества руководства клуба и команды.

 

Фото: rubin-kazan.ru

В беседе с корреспондентом ТАСС градоначальник так охарактеризовал главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого и генерального менеджера «Рубина» Рустема Сайманова.

«Слуцкий — красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов — великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду».

Причиной неудач команды в чемпионате РПЛ, где «Рубин» занимает 10-е место среди 16 участников, Метшин называет финансы. «Не хватает одного - денег. Бюджет «Рубина» не является сейчас большим. Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров «Рубина», условия, стадион, база — великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами», — уверенно заявил мэр Казани.

#Рубин #леонид слуцкий #Ильсур Метшин
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