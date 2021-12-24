Ильсур Метшин назвал наставника «Рубина» Леонида Слуцкого красавцем

Мэр Казани Ильсур Метшин, бывший президент футбольного «Рубина», Ильсур Метшин высоко оценивает профессиональные качества руководства клуба и команды.

Фото: rubin-kazan.ru

В беседе с корреспондентом ТАСС градоначальник так охарактеризовал главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого и генерального менеджера «Рубина» Рустема Сайманова .

«Слуцкий — красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов — великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду».