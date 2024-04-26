Метшин назвал недопустимой работу УК Казани «вполсилы»

Несмотря на улучшение состояния жилищного фонда, в Казани не снижается число жалоб от жителей. Как правило, они связаны с деятельностью управляющих компаний и качеством предоставляемых ими услуг. Об этом на сессии Казгордумы заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Хотел бы обратиться к руководителям управляющих компаний и напомнить, что вы подконтрольны населению, и работа вполсилы недопустима», — сказал он.

В настоящее время многоквартирные дома в городе ведут 874 таких организации, около 5 тысяч домов находятся в управлении 134 УК.

О состоянии и развитии сферы ЖКХ в городе рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По его данным, за прошлый год в городе отремонтированы 207 многоквартирных домов. Общая сумма, направленная на эти цели, составила 2,4 млрд рублей. В 2024 году запланирован капремонт еще 180 объектов, а 63 аварийных дома будут подготовлены к расселению.

С запуска федеральной программы ликвидации аварийного жилья в Казани расселено 160 домов. Горожане получили 3 тысячи новых квартир. Остается провести работу еще по 108 МКД, в очереди на новое жилье находятся около 1,6 тысячи семей.

Помимо этого, Гиниятуллин остановился на вопросе сбора и утилизации отдохов. В настоящее время в городе действуют два полигона ТКО — на улице Химической и на Мамадышском тракте, две мусороперегрузочные станции — на улицах Родины и Васильченко. Сбор и утилизацию мусора выполняет УК ПЖКХ.

В 2024 году в Казани планируется строительство 163 новых контейнерных площадок, а также установка 1,2 тысячи емкостей для раздельного накопления отходов.