Нехватка медицинских кадров остается главным вызовом для здравоохранения Казани, заявил мэр города Ильсур Метшин на XI сессии Казанской городской Думы пятого созыва.

«Система здравоохранения имеет критическое, важное значение для жизни и здоровья населения Казани и по своему значению выходит далеко за границы одной отрасли. Она напрямую влияет на демографические показатели, качество жизни горожан и доступность современной медицинской помощи», – подчеркнул Метшин.

По словам градоначальника, в городе ведется работа по привлечению молодых специалистов, однако кадровый дефицит сохраняется. Важную роль в подготовке врачей играет Казанский государственный медицинский университет, который работает более двух столетий. При этом подготовку будущих медиков необходимо начинать еще в школе.

«Положительный опыт организации медицинских классов нужно не только сохранять, но и развивать. Прошу исполнительный комитет совместно с управлением здравоохранения определить школы, где это направление действительно востребовано. Профильные классы разумно формировать рядом с медицинскими организациями», – заявил Метшин.

Необходимость подготовки новых специалистов связана в том числе с расширением медицинской инфраструктуры города. За последние десять лет в Казани построили 20 объектов первичного звена здравоохранения, включая пять новых зданий поликлиник. При этом за 15 лет население столицы Татарстана выросло на 16%, что увеличивает потребность в медицинской помощи и квалифицированных кадрах.