Метшин назвал дефицит врачей главным вызовом для здравоохранения Казани
Нехватка медицинских кадров остается главным вызовом для здравоохранения Казани, заявил мэр города Ильсур Метшин на XI сессии Казанской городской Думы пятого созыва.
«Система здравоохранения имеет критическое, важное значение для жизни и здоровья населения Казани и по своему значению выходит далеко за границы одной отрасли. Она напрямую влияет на демографические показатели, качество жизни горожан и доступность современной медицинской помощи», – подчеркнул Метшин.
По словам градоначальника, в городе ведется работа по привлечению молодых специалистов, однако кадровый дефицит сохраняется. Важную роль в подготовке врачей играет Казанский государственный медицинский университет, который работает более двух столетий. При этом подготовку будущих медиков необходимо начинать еще в школе.
«Положительный опыт организации медицинских классов нужно не только сохранять, но и развивать. Прошу исполнительный комитет совместно с управлением здравоохранения определить школы, где это направление действительно востребовано. Профильные классы разумно формировать рядом с медицинскими организациями», – заявил Метшин.
Необходимость подготовки новых специалистов связана в том числе с расширением медицинской инфраструктуры города. За последние десять лет в Казани построили 20 объектов первичного звена здравоохранения, включая пять новых зданий поликлиник. При этом за 15 лет население столицы Татарстана выросло на 16%, что увеличивает потребность в медицинской помощи и квалифицированных кадрах.