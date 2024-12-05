Метшин находится в Минске с рабочим визитом

Мэр Казани Ильсур Метшин находится с рабочим визитом в Минске. Градоначальник в столице Белоруссии уже посетил Национальный детский технопарк, Минский автомобильный завод и образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС РБ. Об этом сообщили в пресс-службе казанской администрации.

В технопарке делегация из столицы РТ ознакомилась с инфраструктурой технопарка, включая лаборатории, где молодежь может реализовывать свои идеи и проекты.

«Мы увидели столько талантливых ребят! Они – будущее! Видны их горящие глаза, по-хорошему жадные до новых знаний и открытий. Мы в Казани делаем ставку на образование, это одно из стратегических направлений развития города, поэтому мы с большим интересом познакомились с технопарком и тем, как здесь работают с детьми», – отметил Метшин.

На МАЗе он ознакомился со строительной площадкой нового автобусного производства, главным конвейером и различными образцами техники.

«Впечатлен объемами производства и новыми технологиями, грамотным и безопасным рабочим процессом. Все организовано на высшем уровне, без преувеличения», – подчеркнул мэр Казани.

Еще одной точкой объезда стал образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС, где расположились 37 интерактивных обучающих площадок по безопасности при чрезвычайных ситуациях, гражданской обороне, здоровому образу жизни, опасным метеорологическим явлениям и другие.

Фото: Минский горисполком, Национальный детский технопарк