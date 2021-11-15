Ильсур Метшин: «Сферы городского хозяйства устояли в сложное время и набирают обороты»
Несмотря на пандемию, все ключевые индикаторы развития Казани в 2021 году показали уверенный рост. Увеличился выпуск товаров, объемы торговли, строительства жилья. Зарплата горожан растет на фоне низкой безработицы. Такие данные привели сегодня на деловом понедельнике в мэрии Казани.
Индекс промпроизводства вырос на 5,1%, инвестиции в основной капитал достигли 64 млрд рублей
Промышленное производство татарстанской столицы за 9 месяцев 2021 года показало рост на 5,1%, отгрузки товаров местных производителей выросли 1,5 раза. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила и. о. руководителя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова.
По ее словам, социально-экономическое развитие Казани за 9 месяцев 2021 года в значительной степени определялось общей ситуацией в экономике республики и страны.
«Ведущее место в экономике города по праву принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарно-денежной массы и инвестиций. По основным видам промышленной продукции предприятия Казани за отчетный период отгрузили товаров собственного производства, выполнили работы и услуги на сумму 409 млрд рублей. Это выше уровня прошлого года почти в полтора раза», – отметила Мингазова.
По словам докладчицы, Казань остается в пятерке лидеров среди российских мегаполисов по инвестициям в крупные и средние предприятия. С начала года вложения в основной капитал казанских компаний составили 64 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом цифра выросла на 2,9%.
«61% от общего объема промышленного производства города приходится на четыре вида деятельности. Это производство химических веществ и химпродуктов, обеспечение электроэнергией, газом и паром, производство резиновых и пластмассовых изделий, а также производство прочих транспортных средств и оборудования», – сообщила она.
Во время выступления Мингазова также отметила высокий уровень инвестиций в развитие городских производств.
«Основой завтрашнего экономического роста являются сегодняшние инвестиции. Казань обладает благоприятным инвестклиматом. С начала года вложения в основной капитал составили 64 млрд рублей, что на 2,5% выше уровня прошлого года. При этом общий объем инвестиций, привлеченных крупными и средними предприятиями, составил почти 44 млрд рублей, или 109% к уровню прошлого года», – отметила Гузель Мингазова.
Она добавила, что Казань по-прежнему остается в пятерке лидеров среди городов-миллионников по объему инвестиций в основной капитал крупных и средних компаний.
Строительство жилья в Казани выросло на 26%, а розничная торговля – на 19%
За 9 месяцев с начала года в татарстанской столице ввели в эксплуатацию 792 тыс. квадратных метров жилья. Это на 26% выше прошлогодних уровней, сообщила и. о. руководителя Комитета экономического развития Казани.
По ее словам, точками активности в сфере развития социальной инфраструктуры города являются новые школы, детские сады и жилье.
«В текущем году были введены две общеобразовательные школы, Центр детской онкологии, гематологии и хирургии, завершено строительство КНС „Заречная“. По итогам 9 месяцев крупными и средними предприятиями города выполнено работ в сфере строительства на 30 млрд рублей. Рост составил 123%», – отметила Мингазова.
Она добавила, что за отчетный период 2021 года в Казани ввели 792 тыс. квадратных метров жилья. Это на 26% выше уровня прошлого года.
«В том числе организациями города сдано в эксплуатацию 7,6 тыс. квартир общей полезной площадью 412 тыс. квадратных метров. Из них 40 тыс. квадратных метров (5% от общей площади введенного жилья) построено по социальной ипотеке», – резюмировала Гузель Мингазова.
Оборот розничной торговли в татарстанской столице за 9 месяцев 2021 года показал рост на 19% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Несмотря на антиковидные ограничения, все показатели торговли в этом году демонстрируют положительную динамику.
«Так, оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города за отчетный период составил 207 млрд рублей, или 119% к соответствующему периоду прошлого года», – рассказала Мингазова.
По словам докладчицы, ситуация с коронавирусом, которая ухудшилась в IV квартале года, пока не позволяет говорить о положительной динамике по целому году. Но вместе с тем продолжает развиваться сегмент электронной коммерции. Он показывает устойчивый рост.
«Продолжая тенденцию прошлого года, самый большой рост достигнут в сфере общественного питания, оборот которого составил 9,6 млрд рублей. Одну из главных ролей в такой динамике сыграл поток туристов», – сообщила Мингазова.
Кроме того, на 12% вырос и объем платных услуг в Казани, который составил 65,4 млрд рублей.
«Структура платных услуг населению на 85% состоит из коммунальных, телекоммуникационных, образовательных и транспортных услуг», – сообщила Гузель Мингазова.
Число самозанятых в Казани выросло на 20 тыс. человек
Не обошла докладчица и тему самозанятых граждан. В Казани фиксируют уверенный рост их количества: за 9 месяцев года показатель вырос с 32 до 52 тыс. человек.
«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Казани составляет 75,5 тыс. С момента признания самозанятых субъектами малого предпринимательства их число в городе постоянно растет. На начало 2021 года в Казани было зарегистрировано 32,6 тыс. самозанятых, на 1 октября эта цифра выросла до 52,1 тыс. самозанятых», – отметила докладчица.
Отдельно Гузель Мингазова остановилась на мерах поддержки малых и средних предприятий города в условиях пандемии.
«Меры поддержки реализуются в соответствии с запросами предпринимательского сообщества. Среди них субсидии на возмещение части затрат на инновационные проекты и субсидии на возмещение затрат по регистрации и сертификации продукции. Кроме того, казанские предприниматели продолжают получать финансовую поддержку в виде субсидирования части процентной ставки по выданным кредитам и имущественную поддержку в рамках муниципального проекта „Арендные каникулы“», – сказала Мингазова.
Она напомнила, что с 1 ноября для предприятий наиболее пострадавших отраслей возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0. Также предусмотрена выплата единовременного гранта в размере МРОТ на каждого официально трудоустроенного сотрудника.
Средняя зарплата казанцев достигла 54,2 тыс. рублей, безработица снизилась в 4 раза
Среднемесячная зарплата в татарстанской столице за 9 месяцев 2021 года составила 54,2 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению с прошлым годом. В реальном выражении сумма выросла на 5,5%.
«Среднемесячная заплата за 9 месяцев 2021 года на крупных и средних предприятиях города составила 54 286 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 12,3%. В реальном выражении с учетом инфляции рост составил 5,5%», – сообщила Мингазова.
Она также назвала сферы с наиболее высокими зарплатами казанцев. Почти в полтора раза выше среднегородского уровень оплаты труда в научно-технической сфере, в области информатизации и связи, а также в финансовой деятельности и энергетике.
Уровень безработицы в Казани в январе – сентябре упал в 4 раза по сравнению с цифрами годовой давности.
«С начала текущего года продолжает стабилизироваться ситуация на рынке труда. На 1 октября 2021 года численность официально зарегистрированных безработных граждан в центрах занятости Казани составила 8021 человек. Это в 4 раза ниже аналогичного периода прошлого года», – подчеркнула и. о. руководителя Комитета экономического развития Казани.
Численность безработных казанцев с начала года снизилась на 9067 человек. На конец сентября рынок труда Казани предлагает 2,5 вакансии на одного человека. В их структуре большую часть занимают рабочие специальности (более 63%).
«Вопрос поддержки бизнеса будем держать на постоянном контроле»
Казанская экономика смогла пережить самые сложные времена пандемии и сейчас выходит на траекторию роста. Такое мнение после доклада выразил мэр Казани Ильсур Метшин.
Он отметил, что официальные данные фиксируют положительную динамику по всем экономическим показателям города. Метшин напомнил, что данные показатели имеют эффект «низкой базы», поскольку сравниваются с прошлогодним пандемийным спадом.
«Тем не менее рост промпроизводства, инвестиций, оборота розничной торговли и других показателей говорит о том, что экономика восстанавливается. Предприятия и различные сферы городского хозяйства не просто устояли в сложное время, но и набирают обороты», – подчеркнул казанский градоначальник.
Он добавил, что в условиях продолжения эпидемии коронавируса городские власти пролонгируют муниципальные меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также вводят новые механизмы помощи.
«Будем надеяться, что наши совместные муниципальные, республиканские и федеральные меры позволят представителям малого бизнеса остаться на плаву. Будем держать этот вопрос на постоянном контроле», – подытожил Ильсур Метшин.
Фото в анонсе: kzn.ru