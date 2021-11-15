Ильсур Метшин: «Сферы городского хозяйства устояли в сложное время и набирают обороты»

Несмотря на пандемию, все ключевые индикаторы развития Казани в 2021 году показали уверенный рост. Увеличился выпуск товаров, объемы торговли, строительства жилья. Зарплата горожан растет на фоне низкой безработицы. Такие данные привели сегодня на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Промышленное производство татарстанской столицы за 9 месяцев 2021 года показало рост на 5,1%, отгрузки товаров местных производителей выросли в 1,5 раза

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Индекс промпроизводства вырос на 5,1%, инвестиции в основной капитал достигли 64 млрд рублей

Промышленное производство татарстанской столицы за 9 месяцев 2021 года показало рост на 5,1%, отгрузки товаров местных производителей выросли 1,5 раза. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила и. о. руководителя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова.

По ее словам, социально-экономическое развитие Казани за 9 месяцев 2021 года в значительной степени определялось общей ситуацией в экономике республики и страны.

«Ведущее место в экономике города по праву принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарно-денежной массы и инвестиций. По основным видам промышленной продукции предприятия Казани за отчетный период отгрузили товаров собственного производства, выполнили работы и услуги на сумму 409 млрд рублей. Это выше уровня прошлого года почти в полтора раза», – отметила Мингазова.

По словам докладчицы, Казань остается в пятерке лидеров среди российских мегаполисов по инвестициям в крупные и средние предприятия. С начала года вложения в основной капитал казанских компаний составили 64 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом цифра выросла на 2,9%.

Гузель Мингазова: «Казань остается в пятерке лидеров среди российских мегаполисов по инвестициям в крупные и средние предприятия» Фото: kzn.ru

«61% от общего объема промышленного производства города приходится на четыре вида деятельности. Это производство химических веществ и химпродуктов, обеспечение электроэнергией, газом и паром, производство резиновых и пластмассовых изделий, а также производство прочих транспортных средств и оборудования», – сообщила она.

Во время выступления Мингазова также отметила высокий уровень инвестиций в развитие городских производств.

«Основой завтрашнего экономического роста являются сегодняшние инвестиции. Казань обладает благоприятным инвестклиматом. С начала года вложения в основной капитал составили 64 млрд рублей, что на 2,5% выше уровня прошлого года. При этом общий объем инвестиций, привлеченных крупными и средними предприятиями, составил почти 44 млрд рублей, или 109% к уровню прошлого года», – отметила Гузель Мингазова.

Она добавила, что Казань по-прежнему остается в пятерке лидеров среди городов-миллионников по объему инвестиций в основной капитал крупных и средних компаний.

Строительство жилья в Казани выросло на 26%, а розничная торговля – на 19%

За 9 месяцев с начала года в татарстанской столице ввели в эксплуатацию 792 тыс. квадратных метров жилья. Это на 26% выше прошлогодних уровней, сообщила и. о. руководителя Комитета экономического развития Казани.

По ее словам, точками активности в сфере развития социальной инфраструктуры города являются новые школы, детские сады и жилье.

«За 9 месяцев с начала года в татарстанской столице ввели в эксплуатацию 792 тыс. квадратных метров жилья. Это на 26% выше прошлогодних уровней» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В текущем году были введены две общеобразовательные школы, Центр детской онкологии, гематологии и хирургии, завершено строительство КНС „Заречная“. По итогам 9 месяцев крупными и средними предприятиями города выполнено работ в сфере строительства на 30 млрд рублей. Рост составил 123%», – отметила Мингазова.

Она добавила, что за отчетный период 2021 года в Казани ввели 792 тыс. квадратных метров жилья. Это на 26% выше уровня прошлого года.

«В том числе организациями города сдано в эксплуатацию 7,6 тыс. квартир общей полезной площадью 412 тыс. квадратных метров. Из них 40 тыс. квадратных метров (5% от общей площади введенного жилья) построено по социальной ипотеке», – резюмировала Гузель Мингазова.

Оборот розничной торговли в татарстанской столице за 9 месяцев 2021 года показал рост на 19% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Несмотря на антиковидные ограничения, все показатели торговли в этом году демонстрируют положительную динамику.

«Так, оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города за отчетный период составил 207 млрд рублей, или 119% к соответствующему периоду прошлого года», – рассказала Мингазова.

По словам докладчицы, ситуация с коронавирусом, которая ухудшилась в IV квартале года, пока не позволяет говорить о положительной динамике по целому году. Но вместе с тем продолжает развиваться сегмент электронной коммерции. Он показывает устойчивый рост.

«Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города за отчетный период составил 207 млрд рублей, или 119% к соответствующему периоду прошлого года» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Продолжая тенденцию прошлого года, самый большой рост достигнут в сфере общественного питания, оборот которого составил 9,6 млрд рублей. Одну из главных ролей в такой динамике сыграл поток туристов», – сообщила Мингазова.

Кроме того, на 12% вырос и объем платных услуг в Казани, который составил 65,4 млрд рублей.

«Структура платных услуг населению на 85% состоит из коммунальных, телекоммуникационных, образовательных и транспортных услуг», – сообщила Гузель Мингазова.

Число самозанятых в Казани выросло на 20 тыс. человек

Не обошла докладчица и тему самозанятых граждан. В Казани фиксируют уверенный рост их количества: за 9 месяцев года показатель вырос с 32 до 52 тыс. человек.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Казани составляет 75,5 тыс. С момента признания самозанятых субъектами малого предпринимательства их число в городе постоянно растет. На начало 2021 года в Казани было зарегистрировано 32,6 тыс. самозанятых, на 1 октября эта цифра выросла до 52,1 тыс. самозанятых», – отметила докладчица.

Отдельно Гузель Мингазова остановилась на мерах поддержки малых и средних предприятий города в условиях пандемии.

«На начало 2021 года в Казани было зарегистрировано 32,6 тыс. самозанятых, на 1 октября эта цифра выросла до 52,1 тыс. самозанятых» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Меры поддержки реализуются в соответствии с запросами предпринимательского сообщества. Среди них субсидии на возмещение части затрат на инновационные проекты и субсидии на возмещение затрат по регистрации и сертификации продукции. Кроме того, казанские предприниматели продолжают получать финансовую поддержку в виде субсидирования части процентной ставки по выданным кредитам и имущественную поддержку в рамках муниципального проекта „Арендные каникулы“», – сказала Мингазова.

Она напомнила, что с 1 ноября для предприятий наиболее пострадавших отраслей возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0. Также предусмотрена выплата единовременного гранта в размере МРОТ на каждого официально трудоустроенного сотрудника.

Средняя зарплата казанцев достигла 54,2 тыс. рублей, безработица снизилась в 4 раза

Среднемесячная зарплата в татарстанской столице за 9 месяцев 2021 года составила 54,2 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению с прошлым годом. В реальном выражении сумма выросла на 5,5%.

«Среднемесячная заплата за 9 месяцев 2021 года на крупных и средних предприятиях города составила 54 286 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 12,3%. В реальном выражении с учетом инфляции рост составил 5,5%», – сообщила Мингазова.

«Среднемесячная заплата за 9 месяцев 2021 года на крупных и средних предприятиях города составила 54 286 рублей» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Она также назвала сферы с наиболее высокими зарплатами казанцев. Почти в полтора раза выше среднегородского уровень оплаты труда в научно-технической сфере, в области информатизации и связи, а также в финансовой деятельности и энергетике.

Уровень безработицы в Казани в январе – сентябре упал в 4 раза по сравнению с цифрами годовой давности.

«С начала текущего года продолжает стабилизироваться ситуация на рынке труда. На 1 октября 2021 года численность официально зарегистрированных безработных граждан в центрах занятости Казани составила 8021 человек. Это в 4 раза ниже аналогичного периода прошлого года», – подчеркнула и. о. руководителя Комитета экономического развития Казани.

Численность безработных казанцев с начала года снизилась на 9067 человек. На конец сентября рынок труда Казани предлагает 2,5 вакансии на одного человека. В их структуре большую часть занимают рабочие специальности (более 63%).

«Вопрос поддержки бизнеса будем держать на постоянном контроле»

Казанская экономика смогла пережить самые сложные времена пандемии и сейчас выходит на траекторию роста. Такое мнение после доклада выразил мэр Казани Ильсур Метшин.

Ильсур Метшин: «Официальные данные фиксируют положительную динамику по всем экономическим показателям города» Фото: kzn.ru

Он отметил, что официальные данные фиксируют положительную динамику по всем экономическим показателям города. Метшин напомнил, что данные показатели имеют эффект «низкой базы», поскольку сравниваются с прошлогодним пандемийным спадом.

«Тем не менее рост промпроизводства, инвестиций, оборота розничной торговли и других показателей говорит о том, что экономика восстанавливается. Предприятия и различные сферы городского хозяйства не просто устояли в сложное время, но и набирают обороты», – подчеркнул казанский градоначальник.

Он добавил, что в условиях продолжения эпидемии коронавируса городские власти пролонгируют муниципальные меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также вводят новые механизмы помощи.

«Будем надеяться, что наши совместные муниципальные, республиканские и федеральные меры позволят представителям малого бизнеса остаться на плаву. Будем держать этот вопрос на постоянном контроле», – подытожил Ильсур Метшин.

Фото в анонсе: kzn.ru

