Метшин: «Наша цель – дать каждому казанскому ребенку хороший старт»

Казань заняла первое место по среднему баллу единого государственного экзамена среди крупных городов Поволжья. В столице Татарстана он составил 69,3, в то время как в Самаре – 67,4, Перми – 63,9, Нижнем Новгороде – 62,5. Такие данные на итоговом отчете перед мэром города Ильсуром Метшиным представил начальник управления образования города Ирек Ризванов.

Кроме того, в Казани средние баллы по русскому языку и математике оказались выше общероссийских значений. В целом по стране выпускники получили 63,8 баллов за экзамен по русскому языку, а в столице Татарстана – 67,1. Математику российские школьники написали в среднем на 62,5, а казанские – на 70,5.

Максимальную оценку в 100 баллов на ЕГЭ смогли получить 159 учеников казанских школ, при этом девять из них – сразу по двум предметам. Количество стобалльников увеличилось по химии, английскому языку, математике и литературе.

«Школьное образование – это первая базовая ступень в жизни ребенка, от уровня образования зависит, как дальше сложится его судьба. Наша цель – дать каждому казанскому ребенку хороший старт. Для этого проводится комплексная работа, которая включает строительство, ремонт и оснащение школ, чтобы создать максимально комфортные условия для образовательного процесса, мотивацию и поддержку учителей через различные гранты, конкурсы, курсы повышения квалификации, мастер-класс, индивидуальную работу с детьми в олимпиадном центре и в различных школьных кружках, широкие возможности дополнительного образования. Интеллектуальный, профессиональный уровень жителей – это один из аспектов устойчивого города», – цитирует слова Ильсура Метшина пресс-служба мэрии города.

Каждый четвертый выпускник в 2024 году стал медалистом. Наград «За особые успехи в учении» первой степени удостоились 659 учеников, а второй степени – 582.