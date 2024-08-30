Метшин наградил отличившихся жителей Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Торжественная церемония вручения государственных наград по случаю празднования Дня республики и Дня Казани прошла сегодня в Казанской ратуше. Награды отличившимся жителям города вручил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

«От всей души поздравляю вас с Днем Республики Татарстан и Днем города Казани. Традиционно в этот праздничный день в стенах Казанской ратуши мы чествуем людей, которые внесли весомый вклад в процветание Татарстана и его столицы, тех, кому небезразлична судьба родного края», — подчеркнул мэр .

Он напомнил, что 2024-й объявлен в России Годом семьи, и выразил уверенность, что только относясь к городу и его жителям как к семье можно добиться больших успехов и обеспечить благополучие.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань — это одна большая семья, и мы вместе растем и развиваемся к лучшему», — убежден глава города.

Он рассказал, что за восемь месяцев этого года в Казани зарегистрировано около 7,2 тыс. браков и родилось почти 13 тыс. детей. Метшин также поблагодарил всех горожан, которым небезразлична судьба родной Казани и которые вносят существенный вклад в развитие столицы Татарстана.

«Вся наша деятельность направлена на то, чтобы жизнь казанцев становилась лучше и счастливее. Мы стремимся, чтобы каждый житель нашего города почувствовал на себе наше внимание, а словосочетание „мэрия Казани“ вызывало только положительные эмоции», — заверил он.

Высшей награды столицы Татарстана — звания « Почетный гражданин Казани» удостоен заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Федеральный чиновник не смог приехать лично, но собравшимся показали видеоролик о его вкладе в развитие города. Почетным гражданином стала и управляющая МУП «Городской производственный трест водного и зеленого хозяйства „Горводзеленхоз“» Роза Заббарова.