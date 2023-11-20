Метшин: нацпроекты помогли снизить смертность при ДТП более чем в два раза

В 2014 году в ДТП на дорогах в Казани погибло 70 человек, а в 2022 году этот показатель снизился до 31 человека – почти в два раза. Ситуацию удалось улучшить благодаря реализации национальных проектов, в рамках которых были отремонтированы городские дорожные сети, рассказал сегодня на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«В 2014 году в ДТП на дорогах погибло порядка 70 человек, в прошлом году – 31. Это более чем в два раза. Это жизни людей, это горе семьи, которого удалось избежать. Но работы еще много», – подчеркнул Метшин.

Он также напомнил о том, что на реализацию национальных проектов в 2023 году Татарстану выделили 18 млрд рублей. По словам градоначальника, это говорит о социальной ориентированности курса главы нашего государства Владимира Путина.

«Такая поддержка стимулирует нас держать руку на пульсе, готовить площадки, документы для участия в очередных нацпроектах, изучать, аккумулировать запросы наших жителей, реализовывать их», – прокомментировал мэр Казани.

Метшин подчеркнул, что ожидания людей в отношении развития города и республики растут, и главная задача чиновников – своевременно удовлетворять их запросы, участвовать во всех возможных национальных проектах.