Метшин: на улице Серова создаётся крупный региональный инклюзивный центр

фото: официальный сайт города Казань

Строительство уникального спортивно-реабилитационного комплекса с бассейном на улице Серова выполнено на 75%. Объект, возводимый при мечети «Ярдэм», станет первым в России социальным учреждением такого масштаба, полностью адаптированным для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает официальный портал Казани.

Мэр города Ильсур Метшин провёл совещание на стройплощадке и отметил, что преображение улицы Серова идёт высокими темпами. По его словам, начинание по поддержке незрячих, вдохновлённое мечетью, дало толчок к формированию мощного инклюзивного кластера. Уже построены спортцентр «Дан» и уникальный бульвар на месте пустырей. Новый комплекс откроет дополнительные возможности для людей, нуждающихся в поддержке.

Центр будет предоставлять широкий спектр бесплатных услуг для людей с инвалидностью. Ежемесячно его смогут посещать до 800 человек из Татарстана и других регионов. Вместе с центром «Дан», который примет ещё 500 человек, общая посещаемость достигнет 1,3 тыс. в месяц, а годовая – более 15,6 тыс.

Четырёхэтажное здание площадью свыше 3 тыс. кв. м включает технический этаж. На первом разместятся обеденный зал, административные и служебные помещения, а также лаборатория для контроля воды в бассейне. Второй этаж полностью отдан под реабилитацию: там будут комнаты массажа, гидромассажа, подготовительных занятий, кабинеты медсестёр и тренеров. Главный объект – бассейн с четырьмя 25-метровыми дорожками, оборудованный удобным спуском для маломобильных граждан. Одновременно в нём смогут заниматься 24 человека. На третьем этаже откроются кабинеты мелкой моторики, эрготерапии, аппаратного массажа и индивидуальных занятий. Комплекс сможет единовременно принимать 184 посетителя.

На объекте завершены монолитные и кровельные работы, проведена предчистовая отделка, проложены инженерные сети. Рабочие приступили к чистовой отделке и укладке плитки на первых двух этажах. Фасад, выполненный с использованием ригельного кирпича, фибробетонных и алюминиевых панелей и панорамного остекления, близок к завершению. Ежедневно на стройке заняты 45–50 человек, готовится переход к пуско-наладочным работам.

Впереди – благоустройство территории, обустройство парковки и установка архитектурной подсветки. Генеральный подрядчик – компания «Ген-Строй», проект разработан «Татинвестгражданпроектом». Ильсур Метшин поручил до окончания работ детально обсудить объект с будущими пользователями, чтобы при необходимости внести изменения.

Напомним, строительство центра началось в июле 2024 года. Он дополнит комплекс мечети «Ярдэм», где в 2022 году открылся спортцентр «Дан», а в 2024-м – первая очередь инклюзивного бульвара. В этом году продолжится благоустройство вокруг озера: появятся новые веломаршруты, деревянные настилы, смотровые площадки и каскадные водные элементы.