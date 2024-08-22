Метшин: «Мы хотим вырасти до уровня Cirque du Soleil в архитектуре»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Казань должна развить свою архитектуру до такого же высокого уровня, какого Сirque du Soleil достиг в цирковом искусстве. Такое мнение выразил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги. Летние встречи».

Градоначальник вспомнил о своей первой встрече с директором знаменитого цирка, случившейся по поручению первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

«Захожу в зал совещаний — сидит империалист. Есть же свободные люди, у которых нога на ногу, и эта нога — чуть выше моего стола. Говорит: „Хэллоу, мэр!“ <…> Удивляется, что счастья в моих глазах нет, радости нет. Начинает представляться, а это, оказывается, Cirque du Soleil. Откуда мне, нижнекамскому парню, знать, что такое Cirque du Soleil? Я в цирке был один раз», — поделился Метшин.

Позже во время рабочей поездки мэр столицы Татарстана посетил шоу цирка в Лиссабоне и был восхищен настолько, что захотел привезти его в Казань.

«Со мной в большом возрасте мало что случалось, что меня перепахало, как ребенка заставило радоваться: трехчасовое шоу, потом еще два часа мы ходили по городку выстроенному. Выяснилось, что 35% – это выходцы из СССР, два артиста – выходцы из Татарстана», – рассказал он.

Директор цирка скептически отнесся к предложению Метшина устроить его в Казани, однако градоначальник пообещал, что оно будет иметь успех, в том числе и коммерческий. В 2010 году столица Татарстана стала третьим городом России после Москвы и Санкт-Петербурга, где прошли гастроли Cirque du Soleil. При этом по количеству проданных билетов Казань обогнала северную столицу страны. Казанцы купили порядка 113 тыс. билетов – в то время, как в Санкт-Петербурге их продали всего около 78 тыс.

«Мы хотим вырасти до Цирка дю Солей в архитектуре, потому что ничего лучше Цирка дю Солей в цирковом плане еще не случилось», – заключил Ильсур Метшин.