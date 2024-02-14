Метшин: Мы сделаем все, чтобы «Салават Купере» был самодостаточным

Инфраструктура жилого района «Салават Купере» и дальше будет развиваться, в нем появятся все необходимые объекты для удобства жителей. Об этом на встрече с сотрудниками «Казаньоргсинтеза» заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы будем и дальше поддерживать развитие этого района, делать всё <…>, чтобы „Салават Купере” был самодостаточным, чтобы вы приезжали в город только, если у вас есть желание симфонический оркестр послушать, посетить фестиваль Шаляпина или театр Г. Камала. Кружки и всё остальное жизненно необходимое должно быть по месту жительства», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Он напомнил, что почти за десять лет инфраструктура района значительно приросла и сейчас «Салават Купере» — это современные школы с бассейнами, детские дошкольные учреждения, новый парк, строительство которого завершили в минувшем году.

В 2024 году здесь откроют поликлинику, где будут детское и взрослое отделения, травматологический пункт, женская консультация, скорая помощь. Также в процессе реализации находится спорткомплекс «Физра». Один из самых главных моментов развития — это транспортное обслуживание с расширением Горьковского шоссе.

«Его (Горьковского шоссе — прим. Т-и) пропускная способность закончится через семь лет. Когда мы с командой только начинали работу, после 1000-летия Казани, в городе было 135 тыс. [единиц] личного автотранспорта. Сегодня мы уже приближаемся к 470 тыс., растем семимильными шагами», — прокомментировал ситуацию мэр.

Единственный выход, по мнению Метшина, это доступный, благоустроенный и безопасный общественный транспорт, в том числе метробусы. В администрации отстаивают эти позиции и для других удаленных районов города, например, для поселка Дербышки.