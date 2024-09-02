Метшин: «Мы привыкли, что выборы у нас проходят организованно»

В Казани, как и по всему Татарстану, 8 сентября состоятся выборы депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. Глава города Ильсур Метшин, комментируя доклад руководителя аппарата исполкома Булата Алеева об организации избирательного процесса, отметил высокую готовность столицы республики к выборам и пригласил казанцев выполнить свой гражданский долг.

«Нет необходимости говорить, что такое Государственный Совет. Это государственный орган, законодательный орган, от которого зависит многое в нашей жизни: какие будут программы приниматься, как они будут контролироваться, как будут распределяться бюджетные средства. Поэтому мы привыкли к тому, что у нас выборы проходят организованно, большая явка», — подчеркнул мэр.

По словам Метшина, традиционно высокая доля проголосовавших в Казани говорит об ответственности горожан и о том, что они доверяют тому курсу, который выбрали Раис РТ Рустам Минниханов, Правительство и Государственный Совет.

«Поэтому я призываю этим правом обязательно воспользоваться и выбрать депутатов в Государственный Совет, который будет представлять интересы города в парламенте», — заключил Ильсур Метшин.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.