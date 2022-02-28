Метшин: «Мы готовы подставить плечо тем, кто в этом нуждается»

Столица Татарстана очень открыта, город готов к принятию вынужденных переселенцев с Донбасса и оказанию им необходимой поддержки. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы готовы принять вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской народных республик — прим. Т-и). Сейчас у нас организовано 200 мест в санатории „Левадия“ и 150 мест в отеле „Кварт“. Мы готовы подставить плечо тем, кто в этом нуждается», — заключил глава города.