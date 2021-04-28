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Ру Тат
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28 апреля 2021  16:18
Эльза Кузнецова

Метшин: Модернизация старых производств улучшит экологию в Нижнекамске

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Чтобы улучшить экологическую обстановку в Нижнекамске, необходимо провести модернизацию старых предприятий. Об этом в прямом эфире заявил Айдар Метшин. 

Один из наболевших вопросов, связанных с экологией, поступил от пользователя социальных сетей Марата. Он поинтересовался, когда в будут взяты на контроль выбросы с предприятий в атмосферу, так как, по его мнению, в городе ничего не меняется.

Однако мэр Нижнекамска уверил пользователя соцсетей, что это не так. «Начиная с 2016 года объем выбросов загрязняющих веществ сократился почти на 30% — с 80% до 52%», — сообщил Метшин.

«Безусловно, есть над чем работать, и в первую очередь это модернизация старых производств — „Нижнекамскнефтехима“, чем они системно и последовательно начали заниматься. Но здесь необходима комплексная программа в среднесрочной перспективе», — заметил Айдар Метшин. 

Сегодня вопросы, связанные с экологической обстановкой в районе, курируют все природопользователи (НХНХ, «Танеко», «ТАИФ», «Шина»), все энергетики, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минэкологии РТ и многие другие.

«Мы — крупный промышленный центр, и вопросы экологии всегда будут приоритетными», — подчеркнул Метшин.

Также гость программы #ТатарстанОнлайн напомнил, что за последние два года группа компаний «ТАИФ» и «Нижнекамскнефтехим» вложили 3 млрд рублей в реконструкцию биологических очистных сооружений, которые обеспечивают очистку стоков химзагрязненных веществ и промышленного узла.

нижнекамский район айдар метшин вредные выбросы
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