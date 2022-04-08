news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
8 апреля 2022  16:20

Метшин: «Казанькомпрессормаш» — успешный пример в реализации импортозамещения

news_top_970_100

В рамках работы антикризисного штаба мэр Казани Ильсур Метшин побывал на «Казанькомпрессормаше», где ознакомился с тем, как предприятие продолжает работать в условиях санкционного давления.

Градоначальник и руководство завода обсудили вопросы устойчивости деятельности, темпы модернизации, импортозамещение и увеличение рабочих мест, передает пресс-служба мэрии.

Предприятие работает круглосуточно в три смены, в основном поставки компонентов и сырья идут от отечественных компаний. При этом спрос на продукцию в период экономической блокады продолжает увеличиваться. 

«Предприятие стабильно и без задержек выплачивает зарплату работникам, при этом существует потребность в новых квалифицированных специалистах», — сказал управляющий директор АО «Казанькомпрессормаш» Ильнур Сагдиев. 

Из-за расширения производства заводу необходимо около ста специалистов, в том числе сборщики и станочники.

Метшин высоко оценил успехи завода в налаживании рабочего процесса. 

«Руководством проделана огромная работа, чтобы уйти от импортных составляющих, и на сегодняшний день завод обеспечен заказами от российских компаний на несколько лет вперед», — сказал градоначальник.

#антироссийские санкции
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное