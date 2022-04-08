Метшин: «Казанькомпрессормаш» — успешный пример в реализации импортозамещения

В рамках работы антикризисного штаба мэр Казани Ильсур Метшин побывал на «Казанькомпрессормаше», где ознакомился с тем, как предприятие продолжает работать в условиях санкционного давления.

Градоначальник и руководство завода обсудили вопросы устойчивости деятельности, темпы модернизации, импортозамещение и увеличение рабочих мест, передает пресс-служба мэрии.

Предприятие работает круглосуточно в три смены, в основном поставки компонентов и сырья идут от отечественных компаний. При этом спрос на продукцию в период экономической блокады продолжает увеличиваться.

«Предприятие стабильно и без задержек выплачивает зарплату работникам, при этом существует потребность в новых квалифицированных специалистах», — сказал управляющий директор АО «Казанькомпрессормаш» Ильнур Сагдиев.

Из-за расширения производства заводу необходимо около ста специалистов, в том числе сборщики и станочники.

Метшин высоко оценил успехи завода в налаживании рабочего процесса.

«Руководством проделана огромная работа, чтобы уйти от импортных составляющих, и на сегодняшний день завод обеспечен заказами от российских компаний на несколько лет вперед», — сказал градоначальник.