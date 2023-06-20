Метшин: Казань установит рекорд по открытию новых школ в 2023 году

фото: мэрия Казани

В этом году в Казани откроется сразу четыре новых школы. Это рекорд для города, рассказал во время визита на стройку нового корпуса школы №184 на ул.Курынова мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

«Впервые в новейшей истории Казани мы строим в разных районах города четыре новых школы на шесть тысяч детей. Это рекорд», — подчеркнул он.

По словам Метшина, новые образовательные учреждения оснастят всем необходимым не только для учебы, но и развития талантов школьников: концертными залами, плавательными бассейнами, спортивными площадками, оборудованием для кабинетов физики и химии.

Так, корпус школы №184 рассчитан на 1501 ученика — в нем разместятся учащиеся с 5-го по 11-й классы. В основу концепции нового здания вошла идея профориентации подростков, знакомства с новыми профессиями.

Еще одной особенностью новой школы станут психолого-педагогические классы, открывшиеся в прошлом году.

Ожидается, что школьники сядут за парты в новом корпусе уже в следующем учебном году.