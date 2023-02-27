Метшин: Казань собрала для Лисичанска 725 тонн гумпомощи, отправлено 38 фур

Неравнодушные жители столицы Татарстана под эгидой фонда «Добрая Казань» смогли собрать 725 тонн гуманитарной помощи для города Лисичанска, туда отправлено уже 38 фур. Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

По мнению мэра, 2022 год показал, что нет ничего важнее человека. Жизнь города, республики, страны — это не цифры, а люди. Результаты работы нельзя измерить только километрами и миллионами, а динамику развития — сухими процентами, отметил Метшин.

«На днях мы отправили в Лисичанск очередную колонну гуманитарного груза. Помощь нашим бойцам и жителям освобожденных территорий стала новым серьезным направлением работы наряду с решением задач развития города. <…> Объединив усилия наших предприятий, бизнеса, всех неравнодушных жителей города под эгидой фонда „Добрая Казань“, мы организовали сбор и отправку гуманитарной помощи. Откликнулись свыше 350 предприятий и тысячи простых казанцев. Собрано 725 тонн продукции, отправлено 38 фур», — рассказал мэр.

Он напомнил, что в столице республики еще с осени прошлого года стартовала активная работа с семьями мобилизованных горожан.

«Связались с каждой семьей военнослужащего для выяснения актуальных потребностей, приняли целый блок решений для поддержки детей участников СВО. Своевременно открытый в прошлом году коворкинг „Доброй Казани“ объединил под одной крышей представителей более ста благотворительных сообществ и стал неформальным городским центром по оказанию помощи мобилизованным и их семьям. <…> Реальная забота о них должна осуществляться по приоритетному, а не по остаточному принципу», — заверил Ильсур Метшин.