Метшин: Казань показала рекордную явку на выборах Президента России

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин назвал предварительную явку на выборах Президента России по Казани.

«Поздравляю всех с состоявшимися выборами Президента РФ. По предварительным данным, явка избирателей рекордная по Казани, <...> [она] составила 72,7%. Хороший зачин был сделан в первый день голосования, в пятницу. Серьезных инцидентов на избирательных участках не зафиксировано», — заявил мэр.

«По предварительным данным, более 86% голосов избиратели отдали за действующего Президента страны Владимира Владимировича Путина. Давайте поздравим с таким результатом!» — сказал Метшин под аплодисменты участников совещания.

Многие шли на выборы целыми семьями — по мнению мэра, это на самом деле был праздник. В связи с этим он напомнил о слогане «Всей семьей на выборы!».

«Обстановка на избирательных участках была спокойной, но в то же время праздничной», — сообщил Метшин.

Положительные отзывы казанские власти получили от горожан по поводу бесплатного проезда для проголосовавших на общественном транспорте, по организаций ярмарок на избирательных участках и активностям для детей. Семейный фестиваль у «Ак Барс Арены» собрал более 51 тыс. зрителей, среди которых были не только казанцы, но и жители других городов и районов Татарстана.