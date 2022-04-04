Метшин: «Казань лидирует в стране по качеству и объему капремонта жилья»

Татарстанская столица занимает одно из лидирующих мест в стране по качеству и объемам проводимого капитального ремонта жилья. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что с начала реализации программы капитального ремонта в татарстанской столице отремонтировали уже 3 596 многоквартирных домов. Это 62% всего многоквартирного жилья в Казани.

«Мы одни из лидеров не только в ПФО, но и по стране в целом – по объему и качеству капитального ремонта жилого фонда. Мы одними из первых в России приступили к выполнению этой программы, взялись системно решать вопросы городской среды. Это позволяет Казани третий год подряд удерживать, после Москвы и Санкт-Петербурга, третье место по индексу качества городской среды», – подчеркнул Метшин.

Он добавил, что таких результатов удается добиваться благодаря широкой поддержке города со стороны Правительства и Президента республики.

