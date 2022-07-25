Метшин: Казань больше остальных городов РФ пострадала от отмены международных состязаний

Казань больше остальных российских городов пострадала из-за отмены международных спортивных мероприятий вследствие различных антироссийских санкций. Об этом мэр столицы республики Ильсур Метшин сказал на деловом понедельнике в исполкоме.

«Казань — самый пострадавший город по количеству международных состязаний в России, которые должны были проходить в Казани», — сказал градоначальник.

Он выразил сожаление о том, что спорт превратился в инструмент политического давления. Метшин также пригласил казанцев и гостей города посетить первый этап международных соревнований «Игры дружбы», который стартовал 21 июля.

«По масштабу состязаний турнир может стать новым международным спортивным событием, а в период санкций служит главным спортивным мероприятием года», — резюмировал мэр.

Санкционное давление на Россию усилилось после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.