Метшин: «Катание на самокатах из модной забавы превратилось в головную боль»

Мэр Казани Ильсур Метшин поднял на аппаратном совещании в мэрии проблему неконтролируемой езды на электросамокатах и пригласил представителей этого бизнеса на круглый стол.

«Обсуждая культуру наших общественных пространств, я хотел бы обратить внимание на свежую проблему, которая возникла совсем недавно, с которой мы столкнулись в общественных пространствах, парках, скверах, наших набережных. Катание на самокатах из модной забавы превратилось в головную боль», — сказал Метшин.

Сегодня интернет-приемная мэра и глав районов города и Система народного контроля завалена обращениями пешеходов и автомобилистов на нерегулируемое количество самокатов. Причем с данной проблемой столкнулись практически во всех городах страны.

Никаких разрешений, нормативных документов, актов, правил и законов, регламентирующих езду на электросамокатах, сегодня нет. А самокаты в большом количестве есть, сейчас их по Казани больше тысячи, отметил глава города.

«Летают. Есть факты, когда нетрезвые пользуются этим видом транспорта, а самокат тяжелый и требует навыков в управлении. Поэтому случаются инциденты, которые мы должны остановить. Нет правил, значит мы их должны установить в диалоге с бизнесом», — подчеркнул Метшин.

Все крупные предприниматели, которые занимаются прокатом самокатов, не из Казани, а из Москвы и Краснодара. Поэтому мэр пригласил представителей бизнеса электросамокатов провести совместно с прокуратурой и ГИБДД РТ круглый стол для регламентации правил для самокатов.

«Дадим оценку на круглом столе, выслушаем всех», — подытожил мэр.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что власти Казани готовят законопроект о самокатах для всего Татарстана.