Метшин сообщил о рекордно низкой безработице в Казани

Уровень безработицы в Казани достиг исторического минимума, и на одного безработного приходится 10 вакансий. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин на сессии Казгордумы по итогам 2024 года.

«Мы воспринимаем кадровую политику как один из ключевых приоритетов в нашей работе», — подчеркнул Метшин.

При этом он подчеркнул, что в городе уделяют особое внимание привлечению и удержанию специалистов в различных сферах. Так, в столице РТ разработано и запущено 11 проектов поддержки и развития педагогов.

Помимо этого, Департамент питания активно использует интернет-площадки для подбора персонала, применяет материальные стимулы, такие как повышение зарплаты на 30%, а также привлекает студентов техникумов и колледжей.

Отдельное внимание мэр Казани уделил кадрам предприятий благоустройства. В городе создали рекрутинговый центр, что позволило привлечь 138 человек. Однако необходимо найти еще 112 человек для бесперебойной работы.