Метшин извинился за пробки на дорогах в майские праздники

В столице Татарстана подготовительные работы ко Дню Победы и проведение «Казанского марафона» совпали с масштабным ремонтом дорог к Играм и саммиту БРИКС. Из-за этого многие жители города в майские праздники столкнулись с большими пробками. Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике извинился за сложившуюся ситуацию.

«За плечами майские праздники, которые для нас всегда время напряженной работы и подготовки к большому количеству массовых мероприятий в нашем городе <...> Перед Днем Победы была напряженная ситуация на дорогах, мы приносим извинения нашим горожанам. Следующие перекрытия были связаны с проведением в субботу „Казанского марафона“. Такого количества гостей и участников мы не встречали», — подчеркнул Метшин.

Мэр отметил, что отменить или перенести ни ремонт дорог, ни прошедшие мероприятия было невозможно.

«Поэтому еще раз — наши извинения», — заключил градоначальник.

Напомним, 11 и 12 мая в Казани прошел десятый, юбилейный «Казанский марафон». Его участниками за два дня стали 28 тыс. человек со всей России. В связи с этим событием в городе перекрывали практически все центральные улицы. Кроме того, в Казани продолжается масштабный ремонт дорог. Это в том числе маршруты для предстоящих саммита и Игр БРИКС.