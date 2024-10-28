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Метшин извинился перед казанцами за неудобства во время саммита БРИКС
Мэр Казани Ильсур Метшин извинился перед казанцами за неудобства, которые возникали в городе во время подготовки и проведения саммита БРИКС, а также поблагодарил жителей за гостеприимство и радушие к гостям.
«Безусловно, в период подготовки было много неудобств для горожан. Мы перекрывали улицы, когда капитально ремонтировали сети, строили дороги, шумели ночью, делали фасады, обновляли парки, скверы и фонтаны, приводили в порядок городское хозяйство. Но все жители знали о том, что это делается для БРИКС, но после саммита останется нашим горожанам», – подчеркнул мэр Казани.
Он добавил, что во время проведения саммита возникло множество историй о радушии и гостеприимстве со стороны таксистов, работников аэропорта, официантов, и в целом, от всей сферы туризма города.
«Слова благодарности Президенту России, который, опередив нас, извинился перед казанцами, поблагодарил Татарстан и отдельно мэрию Казани за проведенную работу, а также казанцев за их терпение и гостеприимство. Присоединяюсь к словам Президента. Мы приносим извинения за те неудобства, которые были в период подготовки и проведения саммита», – подчеркнул Метшин.
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