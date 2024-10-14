Метшин: Изменения города к саммиту БРИКС останутся для казанцев в качестве наследия

Вскоре Казань примет самое главное политическое событие года – саммит стран БРИКС. Подготовка уже вышла на завершающую стадию, сообщил на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«На всех объектах находятся передовые группы, службы протокола глав стран-делегатов. Безусловно, на три дня Казань станет местом проведения самого главного политического события. К нам будет приковано внимание всего мира. Страны, объединенные идеологией многополярного мира, будут обсуждать будущее мироустройство. Значимость предстоящих трех дней сложно переоценить», – подчеркнул градоначальник.

По словам Метшина, проведение саммита в городе способствовало увеличению вложений в инфраструктуру города. Только на дороги и благоустройство было выделено почти 8 млрд рублей. «И дороги, и благоустройство главы делегаций с собой не увезут. Все останется жителям», – отметил мэр.

Все изменения важны и нужны для города, они останутся для казанцев в качестве наследия международного события. Помимо дорог, спортивной и социальной инфраструктуры, парков и скверов, БРИКС позволит также усилить авторитет Казани, ее узнаваемость, желание инвесторов вкладываться город. Немаловажен также рост турпотока, который повлечет за собой соответствующие экономическими «последствия». Ильсур Метшин также добавил, что такую огранку город получил и благодаря другим мероприятиям, которые при поддержке страны и республики проводятся в Казани.

«С каждым событием мы нарабатывали компетенции. На сегодня набран хороший темп, но сейчас важно сконцентрировать внимание на проведении саммита БРИКС. По городу гости будут судить о сегодняшней России. Мы все осознаем ответственность и готовимся», – резюмировал мэр.