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Метшин исполнит мечты трех маленьких детей, о которых узнал на «Елке желаний»
Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в акции «Елка желаний». Как сообщили в телеграм-канале мэрии столицы РТ, на «новогоднем» дереве висели открытки от ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Глава города исполнит новогодние желания трех детей. Так, 13-летний Камиль мечтает о баскетбольной форме и тренировке с командой «УНИКС», а семилетняя Ева – о микроскопе, который поможет ей в изучении разных предметов. Также Метшину досталась открытка от 7-летнего Кирилла, который мечтает управлять поездом в метро. Градоначальник пообещал организовать мальчику поездку на месте машиниста.
Напомним, благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в начале декабря. В 2023 году ее проводят в электронном формате.
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