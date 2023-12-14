Метшин исполнит мечты трех маленьких детей, о которых узнал на «Елке желаний»

фото: мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в акции «Елка желаний». Как сообщили в телеграм-канале мэрии столицы РТ, на «новогоднем» дереве висели открытки от ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Глава города исполнит новогодние желания трех детей. Так, 13-летний Камиль мечтает о баскетбольной форме и тренировке с командой «УНИКС», а семилетняя Ева – о микроскопе, который поможет ей в изучении разных предметов. Также Метшину досталась открытка от 7-летнего Кирилла, который мечтает управлять поездом в метро. Градоначальник пообещал организовать мальчику поездку на месте машиниста.

Напомним, благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в начале декабря. В 2023 году ее проводят в электронном формате.