Метшин: Искусственный интеллект помог снизить время уборки дорог от снега в Казани на 40%

Время уборки автодорог Казани от снега удалось сократить на 40% благодаря технологии компьютерного зрения. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на круглом столе по искусственному интеллекту, который прошел на Международном форуме Kazan Digital Week-2023.

«Оборудование с использованием технологии компьютерного зрения, установленное на 25 городских автобусах, непрерывно мониторит обстановку на дорогах. Система позволяет фиксировать заснеженность дорог, дорожные дефекты, отсутствие дорожных знаков, не дожидаясь жалоб граждан и предписаний ГИБДД», – рассказал глава города.

По словам Метшина, компьютерное зрение также позволяет в режиме реального времени увидеть исправления нарушений. Внедряются и другие проекты, где задействован искусственный интеллект. Кроме того, составляются математические модели, чтобы прогнозировать экстренные ситуации и предотвращать их заранее.

«Сегодня проектируем систему городского управления, которая в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта поможет оперативно реагировать на проблемы и подсказывать варианты решения», – отметил мэр Казани.

Он добавил, что началась работа над созданием трехмерной модели города. Для этого тоже применяется искусственный интеллект. «Главная цель в этой работе – построение цифрового двойника города, когда в точной трехмерной модели сможем увидеть, как функционирует инфраструктура, каким образом впишутся в городскую среду новые здания. Сможем визуально оценить качество планировки новых территорий и, что немаловажно, рассчитать требуемый объем финансовых затрат для работ», – подчеркнул градоначальник.

По его мнению, и в муниципальном управлении искусственный интеллект может принести большую пользу, позволяя сотрудникам уйти от рутины, сконцентрироваться на более сложных и творческих аспектах работы. В связи с этим изучается опыт Москвы по внедрению искусственного интеллекта.

Уже в прошлом году внедрили цифровую платформу коммуникации «Эра», разработанную казанской компанией. «Внедрение единой платформы позволило заменить зарубежную телефонию более чем у 2 тыс. сотрудников мэрии Казани и модернизировать единую дежурную диспетчерскую службу города», – уточнил Метшин.

Платформа с элементами искусственного интеллекта позволила создать голосовых помощников, которые без участия человека принимают показания счетчиков, заявки на уборку снега и отлов бездомных животных, консультируют жителей по важным вопросам, например по дошкольному образованию.

«Так, за этот год среднее время ожидания ответа специалистов исполкома и мэрии составило 15,5 секунды. Среднее время разговора – почти две минуты – помогло снизить нагрузку на операторов на 40%. С момента внедрения системы зафиксировано уже более 1 млн коммуникаций между сотрудниками и горожанами. Собран большой объем данных, позволяющий предсказывать сезонные и пиковые нагрузки», – констатировал мэр Казани.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идет ожесточенное», – говорил ранее глава государства.