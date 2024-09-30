Метшин: «Готовить сани надо летом, а новый туристический сезон – зимой»

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил проработать новые туристические предложения для гостей города, чтобы удивлять их не только традиционными праздниками и локациями, но также новыми решениями. Такое заявление он сделал сегодня на деловом понедельнике.

«Мы каждый раз слушаем про посещение Казанского Кремля, аквапарка, Музея чак-чака, других каких-то локаций. Нам нужно подумать в том числе и о мероприятиях, о событиях. [Чтобы это были] не только “Вкусная Казань”, Сабантуй, День города, но и смелее в коллаборации с представителями туристического бизнеса предлагать нашим гостям новые продукты и только увеличивать время пребывания туристов», – подчеркнул градоначальник.

Он также напомнил, что некоторое время назад туристы останавливались в столице Татарстана всего на одну ночь, но уже сегодня среднее время их пребывания составляет порядка 4 дней. Мэр отметил, что не стоит останавливаться на заданной цели – закончить год с показателем в 3,5 млн гостей, «нужно расти еще».

Метшин поручил к следующему туристическому сезону «обойти ногами» все туристические локации, в том числе музеи. Заниматься этим чиновники будут после завершения саммита БРИКС, потому что «готовить сани надо летом, а новый туристический сезон – зимой».

«Я имел беседу с одним из людей, который новым взглядом посмотрел. Человек оказался в Казани, до этого не жил здесь. И, вы знаете, простые вещи, которые требуют только нашего внимания. Мы не то чтобы в окопы не спускаемся, по музеям часто не ходим. Мы это делаем только с гостями или с каким-то делегациями. Но есть многие вещи, которые не требуют даже большого финансирования, а требуют нашего в том числе внимания», – добавил он.

Напомним, за восемь месяцев 2024 года Казань посетили почти 3,2 млн человек. За этот период туристы потратили в столице Татарстана 22,1 млрд рублей, превзойдя показатель 2023 года почти на 30%.