Метшин: Госдума начала собирать предложения фракций по инициативам в послании Путина

Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с посланием Федеральному Собранию. Государственная Дума уже начала собирать предложения фракций по созданию законодательной базы для формирования необходимых программ. Об этом сообщил депутат ГД Айдар Метшин на заседании экспертного клуба «Волга».

«Все аспекты послания были связаны с внутренним развитием России, а международная часть была не столь значительна. Это уверенность, основанная на глубоком понимании того, что происходит и должно происходить. Мы занимаемся тем, чтобы обеспечить наше развитие в рамках не только действующих программ, но и новых нацпроектов. Это же огромные деньги», — сказал парламентарий.

По словам Метшина, основная идеология, которая заложена в национальных проектах, — это развитие человеческого капитала. Соответствующее понятие включает повышение демографии, качества жизни, создание комфортной среды, уточнил он.

«В послании Президента был большой социальный блок. Он состоит из решений, которые позволят поднять доходы населения, увеличить потребительский спрос, возможности самореализации во всех направлениях. Это про каждого человека, потому что реализация этих решений отражается на всех», — уверен депутат.

Выступление Путина он назвал «программной речью». Причем, по его мнению, это не просто заявление, а «программа ответственности». «Это то, что Президент берет на себя. С моей точки зрения, это большая ответственность», — заключил Метшин.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию было оглашено 29 февраля (с ним можно ознакомиться по ссылке). Выступление продлилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по времени. В нем, в частности, были анонсированы новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных». Подробнее о содержании речи главы государства можно прочитать в материале «Татар-информа».