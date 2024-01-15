Метшин: Городской и общественный транспорт всё чаще вызывает недовольство казанцев

Жители и гости столицы Татарстана совершают более 700 тыс. поездок в день на общественном транспорте. Критика в этой части со стороны населения растет, отметил сегодня на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин.

«Городской общественный транспорт по оценкам жителей всё чаще вызывает недовольство. Впервые за более чем 15 лет вопросы транспорта нашли критику в праздники, в предновогодний период. Даже мусор, ежегодный вопрос вывоза ТБО, не стоял так остро. Наряду с уборкой тротуаров и дорог критика по вопросам транспорта вышла в тройку вопросов, которые волнуют жителей», — подчеркнул Метшин.

В то же время, по оценкам экспертов, в Казани выстроена эффективная система общественного транспорта, которая держится на профессионализме руководителей и всех участников этого бизнеса.

«Мы не субсидируем общественный транспорт в отличие от других городов и регионов, но запас прочности — он не бесконечен. Шесть из 14 компаний, которые еще пять лет назад имели желание и участвовали в общественных перевозках, не удержали руль и ушли с рынка общественного транспорта, что не является для нас хорошим показателем», — констатировал глава города.

Оставшиеся на рынке перевозчики тоже далеки от оптимизма, поэтому вопрос требует тщательной проработки, уверен мэр Казани.

«Нам нельзя опускать руки. Город не стоит на месте, население растет. Проблемы общественного транспорта нужно решать. Мы надеемся на поддержку руководства нашей республики, продолжение и увеличение федеральных программ», — заключил Ильсур Метшин.