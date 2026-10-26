Метшин: главная задача депутатов Госдумы – обеспечение стабильного развития РФ

Главная задача депутатов Государственной Думы девятого созыва – создание правовых условий для повышения уровня жизни граждан, защита их интересов и в целом обеспечение стабильного развития России. Об этом заявил депутат Госдумы Айдар Метшин.

«Госдума восьмого созыва показала себя эффективно работающей в условиях новых геополитических и экономических реалий. Она была сфокусирована на адаптации законодательства к изменившимся нынешним условиям поддержки экономики и социальной сферы, а также на вопросах национальной безопасности. Убежден, что в новом созыве эта тенденция будет продолжена», – сказал он.

Парламентарий отметил, что депутаты Госдумы нового созыва – это профессиональная команда, состоящая из людей с большим производственным, научным, региональным, муниципальным опытом работы, хорошо понимающая, как сработают принимаемые решения.

«Итоги прошлого созыва – это более 2,9 тыс. важных законов для людей, значительная часть которых была принята для поддержки участников СВО и их семей, обеспечения обороноспособности страны и выполнения всех социальных обязательств перед гражданами. И эти итоги показывают, что «Единая Россия» и вся Госдума умеют эффективно и конструктивно отвечать на вызовы времени. Уверен, что этот приоритет останется важнейшим и в нынешнем созыве», – подчеркнул он.

Метшин добавил, что депутаты Госдумы девятого созыва от Татарстана – это «сбалансированная команда с хорошим сочетанием опыта и новых лиц». По его словам, 10 из 13 депутатов уже имеют опыт работы в федеральном парламенте, многие – опыт управленческой, предпринимательской и общественной деятельности.

«В целом такое представительство от Татарстана позволяет решать комплексные задачи, опираться на опыт при разработке сложных законопроектов, учитывать локальные особенности республики, являющейся опорным регионом России, благодаря наличию в команде профессионалов с большим опытом работы на земле, отстаивать интересы региона и его жителей на всех федеральных площадках», – заключил парламентарий.