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Общество 2 февраля 2024 14:29

Метшин: «Фуры не должны пережидать буран на улицах Казани»

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Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин во время заседания штаба по уборке снега обратил внимание на большое количество фур в городе, которые простаивали из-за непогоды. Он поручил коллегам продумать тактику, каким образом фуры должны пережидать буран вне Казани.

«Вместе с коллегами из ГИБДД республики и города нам нужно пересмотреть вопрос по фурам. Они очень серьезно осложняли работу по уборке дорог. В преддверии обильных снегопадов у нас должна быть какая-то совместная тактика, где должно пережидать буран большое количество фур», — отметил спикер.

Метшин заметил, что город ждут серьезные снегопады в феврале и марте.

«Зима еще не подходит к концу. Перед нами стоят как тактические, так и стратегические вопросы. Такие события, как последний снежный шторм, всегда становятся поворотными для системы, потому что показывают нам проблемные места», — подчеркнул глава города.

#борьба со снегом
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