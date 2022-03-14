Метшин: «Есть уверенность в поддержке наших предприятий со стороны государства»

Казанские предприятия уверены в полной и разноплановой поддержке государства для продолжения работы в непростых экономических условиях. Такое мнение на деловом понедельнике выразил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что федеральные и республиканские власти в тесной координации вырабатывают беспрецедентные меры, направленные на уверенную работу предприятий в новой экономической реальности.

«Есть уверенность в том, что предприятия получат всю необходимую помощь от государства. Чтобы в это сложное время сохранить рабочие места, продолжать платить зарплаты и налоги. Мы тоже не ждем у моря погоды, создан городской штаб, куда вошли наши ответственные руководители. Сейчас важно обеспечить устойчивость экономики Казани, поддержать импортозамещение, исключить дефицит продуктов», - обратился к участникам совещания Ильсур Метшин.

По его словам, сейчас отраслевые специалисты будут фиксировать возможные разрывы производственных цепочек – и затем устранять эти вопросы.

«Есть понимание, как эти вопросы решать. Однозначно в диалоге, однозначно вместе», – заключил мэр Казани.

